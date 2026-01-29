США впервые вернут Венесуэле арестованный танкер

США передают Венесуэле танкер, перехваченный в январе. Это первый известный случай, когда администрация президента Дональда Трампа решила вернуть задержанное судно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев проводят операцию по задержанию нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, — с конца прошлого года было произведено семь задержаний, отмечает агентство.

Речь идет о танкере «София» под панамским флагом, которые находится под санкциями и был перехвачен 7 января американскими береговой охраной и вооруженными силами. По данным США, оно входит в теневой флот. Источники агентства не уточнили, почему судно было возвращено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что на борту танкера находилась венесуэльская нефть, при этом само судно не принадлежит какой-то конкретной стране.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.