Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

США впервые вернут Венесуэле арестованный танкер

Reuters: США передают Венесуэле танкер «София», задержанный в январе
Norlys Perez/Reuters

США передают Венесуэле танкер, перехваченный в январе. Это первый известный случай, когда администрация президента Дональда Трампа решила вернуть задержанное судно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев проводят операцию по задержанию нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, — с конца прошлого года было произведено семь задержаний, отмечает агентство.

Речь идет о танкере «София» под панамским флагом, которые находится под санкциями и был перехвачен 7 января американскими береговой охраной и вооруженными силами. По данным США, оно входит в теневой флот. Источники агентства не уточнили, почему судно было возвращено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что на борту танкера находилась венесуэльская нефть, при этом само судно не принадлежит какой-то конкретной стране.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!