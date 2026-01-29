Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиянина признали виновным в избиении своей девушки из-за звонка сына Трампа

Би-би-си: россиянина признали виновным в избиении знакомой сына Трампа в Британии
Saul Loeb/Reuters

Проживающего в Лондоне россиянина признали виновным в нанесении телесных повреждений своей девушке и препятствовании правосудию по делу, в котором также фигурирует младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон (на фото), сообщает Би-би-си.

18 января 19-летний сын американского политика связался с полицией и рассказал, что по видеосвязи видел избиение знакомой. Трамп-младший уточнил, что познакомился с пострадавшей в соцсетях и по-дружески с ней общался. В ночь нападения во время видеозвонка в кадре мелькнул мужчина без рубашки с темными волосами, ответивший на вызов, а потом камера переключилась на девушку, плачущую во время избиения. Это продолжалось пять-семь секунд, говорится в материале.

По версии обвинения, 22-летний россиянин Матвей Румянцев, раньше занимавшийся смешанными единоборствами, завидовал дружбе этой женщины с Трампом, возможно, из-за «публичного статуса» сына президента. Во время судебного разбирательства гражданин РФ признал, что в «какой-то степени ревновал», но подчеркнул, что действия пострадавшей в отношении Трампа-младшего были «неправильными и несправедливыми»: она вводила его в заблуждение.

Согласно статье, Королевский суд лондонского района Снэрсбрук признал гражданина РФ невиновным в изнасиловании и намеренном удушении девушки, имя которой не упоминается. А обвинение в препятствовании правосудию связано с тем, что Румянцев написал пострадавшей из тюрьмы с просьбой отозвать обвинения.

The Daily Mail пишет, что женщина сначала так и поступила, но потом заявила, что первоначальная версия событий была верной. Она утверждала, что Румянцев дважды совершал в отношении нее сексуальное насилие. Для этого подсудимый намеренно заставлял ее выпивать большое количество алкоголя.

Ранее сын Трампа закрыл этаж отцовского небоскреба для свидания с девушкой.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!