Россиянина признали виновным в избиении своей девушки из-за звонка сына Трампа

Проживающего в Лондоне россиянина признали виновным в нанесении телесных повреждений своей девушке и препятствовании правосудию по делу, в котором также фигурирует младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон (на фото), сообщает Би-би-си.

18 января 19-летний сын американского политика связался с полицией и рассказал, что по видеосвязи видел избиение знакомой. Трамп-младший уточнил, что познакомился с пострадавшей в соцсетях и по-дружески с ней общался. В ночь нападения во время видеозвонка в кадре мелькнул мужчина без рубашки с темными волосами, ответивший на вызов, а потом камера переключилась на девушку, плачущую во время избиения. Это продолжалось пять-семь секунд, говорится в материале.

По версии обвинения, 22-летний россиянин Матвей Румянцев, раньше занимавшийся смешанными единоборствами, завидовал дружбе этой женщины с Трампом, возможно, из-за «публичного статуса» сына президента. Во время судебного разбирательства гражданин РФ признал, что в «какой-то степени ревновал», но подчеркнул, что действия пострадавшей в отношении Трампа-младшего были «неправильными и несправедливыми»: она вводила его в заблуждение.

Согласно статье, Королевский суд лондонского района Снэрсбрук признал гражданина РФ невиновным в изнасиловании и намеренном удушении девушки, имя которой не упоминается. А обвинение в препятствовании правосудию связано с тем, что Румянцев написал пострадавшей из тюрьмы с просьбой отозвать обвинения.

The Daily Mail пишет, что женщина сначала так и поступила, но потом заявила, что первоначальная версия событий была верной. Она утверждала, что Румянцев дважды совершал в отношении нее сексуальное насилие. Для этого подсудимый намеренно заставлял ее выпивать большое количество алкоголя.

