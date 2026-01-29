Грузовики перекрыли движение в сторону в Москвы и Московской области по двум шоссе

Фуры заблокировали движение в Москву по Горьковскому шоссе и шоссе Энтузиастов

Из-за продолжающегося снегопада грузовики заблокировали въезд в Москву и Московскую область по Горьковскому шоссе и шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фуры по несколько часов буксуют на подъёме и полностью перекрывают движение в сторону Москвы. Водители вынуждены по четыре-пять часов стоять в двухкилометровой очереди. Пробка постоянно растёт и составляет уже семь баллов.

Несмотря на работу в круглосуточном режиме, коммунальные службы не справляются с очисткой дорог от снега.

До этого сообщалось, что в связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями в центре Москвы жителям столицы порекомендовали 29 января использовать для поездок городской транспорт.

27 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в начале февраля в Москве могут появиться сугробы, высота которых достигнет 70 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили об аномально холодной погоде в конце недели.