Россиянам напомнили о наказании за зимнюю рыбалку в неположенных местах

Зимой рыбачить можно не везде, рассказала адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова. В комментарии «Газете.Ru» она объяснила, где ловить рыбу можно законно, а где высока вероятность нарваться на штраф.

Любительская рыбалка на водоемах общего пользования в России, как правило, бесплатна, объяснила эксперт. Речь о реках, озерах и водохранилищах, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Это закреплено в Федеральном законе №475-ФЗ «О любительском рыболовстве».

«Но если это частный пруд, в том числе искусственный водоем для аквакультуры, условия рыбалки на нем определяет собственник. Также придется заплатить за путевку на рыболовных участках в четырех бассейнах: Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском и Байкальском, так как там особый порядок ловли лососевых», — прокомментировала Салигова.

Отдельно адвокат отметила, что деньги могут брать и за сервис в местах рыбной ловли, если человек сам его выбирает, — аренду беседки, лодки, снастей, мангала.

Главная проблема, по словам собеседницы издания, начинается, когда люди путают понятия «доступно бесплатно» с «можно где угодно и как угодно». В реальности ограничения действуют круглый год, и зимой они тоже работают.

«Есть места, где ловить запрещено или действует особый режим. В первую очередь это зимовальные ямы — сроки запрета и списки надо уточнять в правилах для вашего региона. Также это заповедники, заказники, рыбопитомники. Отдельно выделяют нерестовые участки, сроки по ним тоже определяют региональные правила», — объяснила Салигова.

Вопросы могут возникнуть и относительно снастей, продолжила эксперт. Под запретом сети, кроме разрешенных регионов с маркировкой, электроудочки, взрывчатка, остроги. Нельзя использовать и ловушки. Есть и ограничение по крючкам: нельзя ловить на более 10 крючков на человека. Полный перечень запрещенных снастей и способов содержат правила любительского рыболовства, добавила Салигова.

Кроме того, отметила адвокат, в регионах действуют нормы вылова. Часто это суточный лимит в пять килограммов, запрет на вылов краснокнижных видов, запрет выезда на лед на машине.

Если на берегу или даже прямо на льду вдруг появляется «кассир» и требует оплату, Салигова посоветовала не спорить на эмоциях, а просить документы. «Законное основание — только договор пользования рыбоводным участком для пруда или договор на рыболовный участок в одном из четырех спецбассейнов», — разъяснила она. Полезно зафиксировать происходящее на фото и видео. После этого можно обратиться на горячую линию территориального управления Росрыболовства, а при необходимости — написать заявление в прокуратуру по месту нахождения водоема.

Салигова подчеркнула, что штрафы зависят от региона и ситуации, но базовые рамки известны. За нарушение правил рыболовства по ст. 8.37 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф 2-5 тыс. рублей с конфискацией судна и снастей. Если же речь идет о незаконной добыче водных биологических ресурсов по ст. 256 УК РФ и причинен крупный ущерб (его сумму определяют таксы для каждого вида рыбы), возможна уголовная ответственность: штрафы до миллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

За выезд на лед на автомобиле штраф обычно составляет от 1,5 до 5 тыс. рублей, за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях по ст. 8.39 КоАП РФ — от 3 до 4 тыс. рублей.

«За добычу, хранение, перевозку и продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения рыб применяется ст. 8.35 КоАП РФ, штраф для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, а за незаконную добычу краснокнижных видов по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. И важно понимать, что незнание того, что рыба занесена в Красную книгу, от ответственности не освобождает», — резюмировала эксперт.

