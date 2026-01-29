Опрос показал одобрение избирателями Трампа военных действий в «странах-целях»

65% избирателей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хотя бы в одной из потенциальных «стран-целей». Об этом, ссылаясь на проведенный опрос, сообщает издание Politico.

Согласно ему, 50% опрошенных заявили, что США следует предпринять военные действия в Иране, 32% назвали Мексику, 30% — Колумбию. 25% считают, что США нужно начать военные действия в КНР, 21% — в Гренландию. В числе других «стран-целей» были упомянуты Куба, Нигерия, Тайвань, Панама и Исландия.

28 января Трамп заявил, что американские военные готовы нанести намного более разрушительный удар по Ирану, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

12 января президент Мексики Клаудия Шейнбаум после разговора с Трампом заявила, что исключает военные действия американской стороны в своей стране.

Ранее Трамп анонсировал наземную операцию против наркокартелей в Латинской Америке.