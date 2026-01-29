Стоимость золота установила новый рекорд

Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 350 за тройскую унцию. Это следует из данных опубликованных на сайте торговой площадки.

На 23:28 мск 28 января цена на золото увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,22% и составила $5 353,08 за тройскую унцию.

По состоянию на 00:00 мск 29 января, стоимость золота возросла на +2,69% и достигла $5 382,52 за тройскую унцию.

26 января эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев высказал мнение, что стоимость золота за тройскую унцию может достигнуть $10 тыс. в перспективе 3–4 лет. По его словам, такой стоимости драгметалл может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. На этом фоне страны могут продолжить активные закупки золота.

Ранее Россия заработала более $200 млрд из-за роста цен на золото.