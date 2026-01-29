Пропавший в Колумбии самолет разбился

Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута - Оканья, найден разбившимся. Находившихся на борту граждан спасти не удалось, сообщает радиостанция Caracol.

«Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен», — говорится сообщении радиостанции.

Как сообщается, самолет Beechcraft 1900 с бортовым номером HK4709 вылетел из Кукуты в Оканью и примерно в полдень по местному времени исчез с радаров. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа, среди которых были колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании Satena не вышел на связь. Об этом сообщило Управление по расследованию авиационных происшествий Aerocivil — колумбийский регулятор, который собирал информацию в связи с потерей связи с воздушным судном.

