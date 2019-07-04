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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, замминистра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал после Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто.

Как отмечается, Божок пригласил Ийдярто на беседу.

При этом в МИД Украины заявили, что украинская сторона удивлена высказываниями Сийярто в адрес закона о госязыке.

Ранее сообщалось, что Венгрия раскритиковала закон о языке на Украине.