МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, замминистра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал после Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто.
Как отмечается, Божок пригласил Ийдярто на беседу.
При этом в МИД Украины заявили, что украинская сторона удивлена высказываниями Сийярто в адрес закона о госязыке.
Ранее сообщалось, что Венгрия раскритиковала закон о языке на Украине.