Конте угостил Путина мороженым и рыбой
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели неформальные переговоры за обедом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, меню обеда двух лидеров составлено на основе рыбных блюд.
Как отмечается, на десерт Путину и Конте подадут землянику с ванильным мороженым.
При этом обед проходит на итальянской вилле Мадама.
Ранее Путин на встрече с Конте заявил, что Россия надеется на помощь Италии в восстановлении полноформатных отношений с Европой.