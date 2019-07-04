Конте угостил Путина мороженым и рыбой

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели неформальные переговоры за обедом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, меню обеда двух лидеров составлено на основе рыбных блюд.

Как отмечается, на десерт Путину и Конте подадут землянику с ванильным мороженым.

При этом обед проходит на итальянской вилле Мадама.

Ранее Путин на встрече с Конте заявил, что Россия надеется на помощь Италии в восстановлении полноформатных отношений с Европой.