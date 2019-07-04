Раскрыты детали встречи Путина и папы Римского
Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Путин и папа Римский обсудили острые вопросы международной политики.
Как отмечается, стороны, в частности, поговорили о ситуации в Сирии, Украине и Венесуэле.
При этом Путин и папа Римский также обсудили вопрос межцерковных отношений.
Ранее сообщалось, что Путин подарил папе Римскому икону и фильм «Грех».