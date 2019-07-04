Раскрыты детали встречи Путина и папы Римского

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Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Путин и папа Римский обсудили острые вопросы международной политики.

Как отмечается, стороны, в частности, поговорили о ситуации в Сирии, Украине и Венесуэле.

При этом Путин и папа Римский также обсудили вопрос межцерковных отношений.

Ранее сообщалось, что Путин подарил папе Римскому икону и фильм «Грех».