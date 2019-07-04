Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
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Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Дипломаты отметили, что Крым, как и остальная Россия, открыт к посещению иностранных гостей.
Россияне увидели в этом попытку британской стороны использовать проблематику прав человека в недобросовестных целях.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России.
Украина не признает результаты референдума.