Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
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Российское посольство в Лондоне было удивлено, когда узнало, что британская сторона призывает Москву предоставить международным наблюдателям в области прав человека разрешения посетить Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, при обращении Британия назвала Крым «незаконно аннексированным».
В посольстве в ответ на это заявили, что Крым открыт для всех международных делегаций.
Реакция британской стороны на такой ответ неизвестна.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.