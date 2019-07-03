Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Российское посольство в Лондоне было удивлено, когда узнало, что британская сторона призывает Москву предоставить международным наблюдателям в области прав человека разрешения посетить Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, при обращении Британия назвала Крым «незаконно аннексированным».

В посольстве в ответ на это заявили, что Крым открыт для всех международных делегаций.

Реакция британской стороны на такой ответ неизвестна.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.