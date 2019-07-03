Россия может отказаться от расплаты перед Советом Европы

close
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Слуцкого, Россия, вероятно, может не платить взносы, так как страна лишь «усеченным образом» присутствовала в институтах Совета Европы.

Он напомнил, что около пяти лет назад российская сторона из-за Украины не могла воспользоваться основными правами в ПАСЕ.

Ранее было названо условие расплаты России перед Советом Европы.