Россия может отказаться от расплаты перед Советом Европы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Слуцкого, Россия, вероятно, может не платить взносы, так как страна лишь «усеченным образом» присутствовала в институтах Совета Европы.

Он напомнил, что около пяти лет назад российская сторона из-за Украины не могла воспользоваться основными правами в ПАСЕ.

Ранее было названо условие расплаты России перед Советом Европы.