В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что жительница Канска поинтересовалась у губернатора, что будет с дорогой, если ее размоет в результате наводнения, и пришлют ли за жителями города вертолеты. Глава региона жестко ответил женщине, посчитав, что она «качает права».

По слова депутата, ситуация в городе и так тяжелая, и нервы у всех на пределе.

«Люди ждут помощи, а не истерику», — отметил Ревенко.

Он добавил, что людям не на кого надеяться, кроме как на представителей власти.

В связи с этим, подчеркнул политик, в сложившейся ситуации власть не должна разговаривать с людьми так грубо, поэтому губернатору следует извиниться.

Ранее в Канске был введен режим ЧС, и были эвакуированы более 40 человек из-за паводков. Река Кан вышла из берегов вслед за наводнениями в Иркутской области.