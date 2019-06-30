Путин доходчиво объяснил Мэй по делу Скрипалей, заявили в Кремле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал премьеру Британии Терезе Мэй доходчивые объяснения по всем вопросам относительно дела Скрипалей. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, глава государства на полях саммита G20 разъяснил Мэй по этому вопросу все, что надо было.

Он также отметил, что Британия до сих пор не предоставила никаких доказательств причастности России к делу Скрипалей.

В 2018 году в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью. Британия обвинила в случившемся Россию, одна та отвергает все обвинения.

Ранее посольство России обвинило Британию в вывозе Скрипалей из страны.