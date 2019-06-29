В графике Трампа не нашлось места Ким Чен Ыну
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В Белом доме показали график президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на время визита в Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС.
В этом графике не указывалась встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Планируется, что американский лидер посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, проведет встречу и пресс-конференцию с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Ранее сообщалось, что Трамп захотел увидеть Ким Чен Ына хоть на пару минут.