Байден пообещал бороться с расизмом на посту президента США

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден дал обещание, что будет бороться с расизмом и другим неравенством на территории Соединенных Штатах. Об этом пишет The Chicago Tribune.

Отмечается, что Байден так отреагировал упрек кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис по поводу нетвердой позиции бывшего вице-президента в том, что касается расового равенства.

«Я обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма», — заявил Байден.

Ранее кандидат в президенты США на выборах в 2020 году Джо Байден пообещал победить рак, если его выберут главой государства.