В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на... Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на...
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что российской стороне импонировал ее дружелюбный настрой.

Ранее сообщалось, как Путин ответил на ультиматум Мэй.

Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна.