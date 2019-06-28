В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй
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Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков отметил, что российской стороне импонировал ее дружелюбный настрой.
Ранее сообщалось, как Путин ответил на ультиматум Мэй.
Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна.