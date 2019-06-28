Путин встретился с Мэй

Президент России Владимир Путин встретился с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает РИА «Новости».

Эта встреча стала второй после 2016 года.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что назовет версию Лондона по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, которые 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

По словам Мэй, она изложит свою позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на G20.

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