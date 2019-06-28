Мэр Нью-Йорка воодушевил бастующих в Майами словами Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая перед бастующими рабочими в Майами, употребил цитату латиноамериканского революционера Че Гевары, сообщает ТАСС.

«Всегда до победы! (Hasta la victoria siempre!)», — крикнул де Блазио, выступая в международном аэропорту.

Отмечается, что это вызвало возмущение представителей Демпартии во Флориде, где проживают множество кубинцев.

Позднее де Блазио извинился в твиттере, он рассказал ,что не знал, кому принадлежит фраза.

По его словам, он лишь хотел воодушевить бастующих.