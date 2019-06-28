В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде

close
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам. Об этом сообщают украинские СМИ.

Санду рассказала, что Порошенко, вероятно, сотрудничал с лидером демократической партии Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком. Это и помогало находиться на плаву властям Приднестровья.

«Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем», — отметила Санду.

Она подчеркнула, что пока еще не общалась с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели четвертое уголовное дело.