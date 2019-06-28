В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде

Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам. Об этом сообщают украинские СМИ.

Санду рассказала, что Порошенко, вероятно, сотрудничал с лидером демократической партии Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком. Это и помогало находиться на плаву властям Приднестровья.

«Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем», — отметила Санду.

Она подчеркнула, что пока еще не общалась с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели четвертое уголовное дело.