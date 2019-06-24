В Грузии гарантировали российским туристам безопасность

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна безопасна для всех туристов, в том числе из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе.

«Тбилиси — один из самых безопасных городов», — добавил Бахтадзе.

Он также отметил, что страна безопасна для всех людей — откуда бы они не приехали.

Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.