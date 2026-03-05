В Иране сделали заявление о блокаде Ормузского пролива

Хейдари: Иран не закрывал Ормузский пролив и взаимодействует с судами

Иранские власти не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами. Об этом заявил замкомандующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале.

«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», — сказал военный.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через Ормузский пролив.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее Песков сделал заявление о нефти и газе для ЕС в связи с перекрытием Ормузского пролива.