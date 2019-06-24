«Прямую линию» с Путиным посмотрело минимальное с 2011 года число россиян

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Число россиян, которые посмотрели «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в прямом эфире, оказалось самым низким с 2011 года. Об этом сообщает RNS.

Согласно имеющейся информации, в этом году телепрограмму посмотрели 5,33 млн человек, что составляет 7,6% россиян. При этом в 2011 году был зафиксирован самый низкий показатель: «прямую линию» посмотрели 4 млн зрителей.

«Прямую линию» 20 июня транслировали шесть федеральных каналов, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир», «Москва-24» и «360».

Ранее немецкие СМИ назвали «прямую линию» Путина «игрой в вопросы и ответы».