«Русофобская провокация»: Кремль о реакции Путина и Совбеза на протесты в Грузии

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Грузии, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, также в Совбез выразили крайнюю обеспокоенность по поводу ситуации в Персидском заливе.

Песков также отметил, что на совещании была дана оценка протестам в Грузии.

Так, по его словам, «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация» в отношении российских парламентариев была расценена Совбезом как очень опасное проявление.

Песков отметил, что МИДу России было поручено предупредит туристов о возможной опасности в Грузии.

Ранее сообщалось, что 240 человек пострадали во время протеста в Тбилиси.

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.