Стала известна личность седьмого военного США, погибшего в результате иранских атак

Министерство войны США установило личность седьмого военнослужащего, который погиб в результате атак Ирана. Об этом сообщает Clash Report.

Им оказался 26-летний сержант Бенджамин Н. Пеннингтон из штата Кентукки.

«Пеннингтон был ранен в результате нападения на его базу в Саудовской Аравии 1 марта и скончался от полученных травм», — говорится в публикации.

До этого сообщалось о гибели шести американских солдат в Кувейте. Командный пункт Соединенных Штатов в Кувейте был поражен ракетой, выпущенной Ираном во время первоначального ответного удара, которая обошла средства противовоздушной обороны (ПВО).

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил ударами по гостиницам стран Ближнего Востока, где живут военные США.