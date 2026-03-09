Размер шрифта
Стало известно о подготовке одного из сторонников Зеленского к предвыборной гонке

ТАСС: депутат Рады Бужанский начал готовиться к предвыборной гонке на Украине
Emilio Morenatti/AP

Депутат Верховной рады и сторонник украинского президента Владимира Зеленского Максим Бужанский своими заявлениями о проблемах мобилизации дает понять, что начал готовиться к предвыборной гонке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства обратил внимание, что Бужанский внезапно решил показать избирателям вовлеченность в проблему мобилизации. В частности, он направил запрос в минобороны Украины о количестве явившихся по повесткам граждан, и уже 11 дней ждет ответа.

«Выборы в бывшей советской республике — неизбежность, к которой житель Днепропетровской области Бужанский уже начал готовиться», — отметил источник.

Срок Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового лидера не проводились из-за введенного в стране военного положения. Сам Зеленский заявлял, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он объяснил, что его пребывание на посту президента Украины растянулось из-за начала конфликта с Россией.

3 марта Зеленский отметил, что Украина будет готова провести президентские выборы только после заключения мира с Россией. Он дал понять, что установления временного перемирия для проведения голосования не достаточно.

Ранее Зеленский рассказал, будет ли участвовать в выборах президента Украины.

 
