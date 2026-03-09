Размер шрифта
Волонтеры обследовали четыре километра у реки в поисках детей в Звенигороде

В Звенигороде волонтеры обследовали более 600 кв м реки в поисках троих детей
Телеграм-канал «МЧС Московской области»

В ходе поисков троих пропавших подростков в Звенигороде волонтеры обследовали более 600 квадратных метров реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

Обследование проводится с помощью эхолотов и подводных камер. В центре отметили, что волонтеры исследовали более четырех километров береговой линии.

По информации МЧС Московской области, в координации поисков принимают участие сотрудники МЧС России, ГКУ МО «Мособлпожспас», «ЛизаАлерт», водолазная группа «ДобротворецЪ», отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град», полиция, а также представители других профильных ведомств и организаций.

По данным Следственного комитета, двое 12-летних мальчиков и одна 13-летняя девочка отправились на прогулку в Звенигороде Одинцовского городского округа и не вернулись домой. Известно, что подростки гуляли по микрорайону Восточный, где протекает река Москва. После этого до них невозможно было дозвониться. На берегу был обнаружен головной убор, который принадлежал одному из детей.

Ранее на Камчатке в районе термальных источников пропали пять человек, включая детей.

 
