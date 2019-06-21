Президент Грузии возвращается в Тбилиси из-за протестов

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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в белорусских правительственных кругах.

По его словам, сейчас Зурабишвили направляется в аэропорт, чтобы вылететь к себе на родину.

«Дано разрешение на вылет самолета», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что лидер Грузии переложила ответственность за протесты на Россию.

По ее словам, российская сторона выигрывает от того, что в Грузии происходит раскол. Она отметила, что «это самое известное оружие» России.