Президент Грузии возвращается в Тбилиси из-за протестов
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в белорусских правительственных кругах.
По его словам, сейчас Зурабишвили направляется в аэропорт, чтобы вылететь к себе на родину.
«Дано разрешение на вылет самолета», — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что лидер Грузии переложила ответственность за протесты на Россию.
По ее словам, российская сторона выигрывает от того, что в Грузии происходит раскол. Она отметила, что «это самое известное оружие» России.