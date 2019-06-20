Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.

Документы опубликованы на сайте президента Украины.

Отмечается,что Зеленский вместе со своей командой провел полную инвентаризацию указов.

По его словам эти указы вмешивались в экономику страны.

Он отметил, что, в частности, были отменены указы о значительных штрафах за нарушение работы с кассами, а также запрет на использование ткани иностранного производства для изготовления школьной формы.