Гостиницу с депутатом РФ закидали яйцами в Грузии

В Тбилиси митингующие закидали яйцами и бутылками здание гостиницы, где остановился российский депутат, глава делегации РФ на Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что работу МАП прервали грузинские депутаты. Он возмутились тем, Гаврилов вел заседание сидя в кресле председателя парламента.

После чего в столице начался митинг с требованием, чтобы российские делегаты покинули страну.

Митингующие перекрыли проспект Руставели, А затем подошли к гостинице.

Он обещают оставаться там, пока делегаты из РФ не уедут из страны.