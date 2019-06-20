Умер экс-посол СССР в Великобритании

Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, чрезвычайный и полномочный посол в отставке скончался 19 июня.

Замятину было 97 лет.

Он занимал пост посла СССР в Британии с 1986 по 1991 год.