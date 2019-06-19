Сколько украинцев поддерживают Зеленского, показал опрос
На Украине появился новый рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского на посту президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на группу «Рейтинг».
На данный момент политика Зеленского удовлетворяет 50% населения.
Еще около 40% украинцев не определились с отношением к новому лидеру.
Около 14% граждан не одобряют действий Зеленского.
В то же время работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов.
Ранее Зеленского пристыдили за унижение украинских женщин.