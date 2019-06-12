Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Украина отреагирует, если российская сторона вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения каких-либо условий. Об этом пишет «Европейская правда».
По словам министра, при таком развитии событий ПАСЕ дискредитирует себя, а Киев не будет делать «формальные вежливые жесты» в отношении организации.
«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными», — заявил Климкин.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил Раду уволить главу МИД страны Павла Климкина.