Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

Протестующие, представившиеся «делегацией из Харькова» собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, митингующие требуют не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко в список партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что партия Зеленского ищет кандидатов в депутаты по объявлению.

Также, что спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала Зеленскому не заигрывать со всеми подряд.