Медведчук не согласился с Путиным про опытность Зеленского

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал слова президента России Владимира Путина относительно неопытности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

До этого Путин заявил, что для управления страной нужен опыт, которого может не хватать Зеленскому. Однако это, по его словам, «дело наживное», и надо подождать.

Медведчук выразил свое несогласие с российским лидером и его фразой, что «опыт — дело наживное». По его словам, он не хочет жить в стране, которая является объектом эксперимента.

«Вот пришел человек – теперь он будет учиться, теперь он будет приобретать навыки, а страна живет в своих нормах, в своих законах, в своих правилах», – отметил Медведчук.

Он добавил, что стране нужен президент, который в состоянии решить сейчас социальные и экономические проблемы, политический кризис.

В противном случае, подчеркнул Медведчук, Зеленскому надо набрать команду профессиональных людей, которые решат эти проблемы. Однако, заключил политик, украинский лидер этого не делает.