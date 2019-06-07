Си Цзиньпин процитировал Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, 5 июня...
Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.

«Как говорил Достоевский: красота спасет мир», — сказал Си Цзиньпин.

Он пояснил, что люди должны спасать эту красоту для мира.