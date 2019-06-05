Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Зеленского, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию. Однако необходимо объяснить украинцем, какие преимущества они получат после вступления страны в НАТО. Когда, жители все поймут, то Зеленский пообещал провести референдум.

Зеленский подчеркнул, что НАТО поможет обеспечить безопасность страны и уровень нашей армии.

«Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил НАТО посетить Украину.