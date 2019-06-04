Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II

Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что американский лидер, скорее всего, нарушил протокол инстинктивно — до этого, он выразил восхищение королевой, поблагодарил ее за теплый прием и дивную погоду, чем вызвал у нее улыбку.

Как сообщается, куда более грубое нарушение протокола несколько лет назад допустила супруга экс-президента Мишель Обама, которая обняла королеву, так что ей, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.