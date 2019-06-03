Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ намерен привлечь российскую сторону к участию в июньской сессии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Ассамблея приняла проект соответствующей резолюции, которая предполагает, что делегации из России должна быть привлечена к участию в летней сессии организации.
«…комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить… Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — говорится в сообщении.
Ранее постпред России при Совете Европы Иван Солтановский прокомментировал возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ.