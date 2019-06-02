США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, приглашение действительно было направлено, но дата визита пока не определена.

Ранее Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон. При этом в администрации Зеленского не рассказали, согласился ли Зеленский на предложение Трампа и, когда именно мог бы состояться его визит в США.