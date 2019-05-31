Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
Украинский лидер Владимир Зеленский отстранил от должности главу государственной пограничной службы Петра Цигикала. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данный указ был опубликован пресс-службой президента страны.
Кроме того, Зеленский в отдельном указе уволил генерала Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Григория Остафийчука.
Остафийчук был принят на работу в Главную военную прокуратуру в июне 2014 года. Через год, в июне 2015 года, его назначили на должность начальника ГСУ СБУ.