Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Как отмечается, новое дело на Порошенко завело госбюро расследований Украины.

По словам адвоката, Порошенко подозревают в захвате власти.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели пятое уголовное дело.

На настоящий момент в отношении Порошенко идут следственные действия по четверым первым уголовным делам — о госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также «узурпации» судебной власти.

По словам Портнова, против Порошенко есть еще десятки подготовленных заявлений.