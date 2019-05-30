Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию

В Ненецком округе депутат Совета депутатов от КПРФ Ольга Карпова прокомментировала свое заявление про нелюбовь к России, сообщает РИА «Новости».

Ранее ее слова в соцсети о том, что любовь и патриотизм — это разные вещи, вызвали бурную дискуссию.

В одном из постов в группе «ВКонтакте» Карпова оставила комментарий, где заявила, что живет в России и знает о проблемах населения.

»…Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. За бугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!», — написала депутат.

Комментируя сове высказывание, Карпова отметила, что разделяет «патриотизм» и «любовь к родине и как оппозиционер и депутат от КПРФ, выступает за социалистические основы развития общества. По ее мнению, реформы только «усилили негатив по отношению к существующему положению дел».