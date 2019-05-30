Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что власти Венесуэлы уже несколько месяцев ведут переговоры с оппозицией в попытках найти политическое решение кризиса в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мадуро подчеркнул, что режим Венесуэлы придерживается «мира и демократии» и направлен на то, чтобы «развивать страну» и решать ее «проблемы».
Данное заявление президент сделал по итогам второго дня переговоров официальных властей и оппозиции Венесуэлы, которые проходят в Норвегии.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс позвонил венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо и заверил его, что США продолжат поддерживать Венесуэлу, пока там не будет «восстановлена свобода».