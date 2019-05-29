Эгилс Левитс стал президентом Латвии

Юрист Эгилс Левитс избран президентом Латвии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.

Как отмечается, кандидатуру Левитса поддержали большинство депутатов.

Ранее сообщалось, что в Латвии призвали перестать демонизировать Россию.