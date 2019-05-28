В команде Зеленского объяснили возвращение Саакашвили гражданства Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк высказался по поводу решения украинского президента Владимира Зеленского вернуть гражданство страны бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает УНИАН.

По словам чиновника, произошедшее с Саакашвили является нарушением закона, а решение Зеленского стало восстановлением справедливости.

«Это не вопрос, какие планы у Зеленского. Он просто восстановил справедливость, он возродил верховенство права в конкретно этом вопросе», — заявил Данилюк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Михаила Саакашвили и Наташу Королеву.