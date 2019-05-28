Саакашвили рассказал, будет ли мстить Порошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, ответил на вопрос, намерен ли он мстить экс-президенту Петру Порошенко за лишение паспорта, сообщает РИА «Новости».

В интервью украинским СМИ, Саакашвили заявил, что месть — не его стиль. Он отметил, что важнее справедливость.

Саакашвили отметил, что нужно ориентироваться на будущее, на реформы на Украине.

Политик добавил, что намерен поддерживать нового президента Украины Владимира Зеленского.