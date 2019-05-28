С кем партия Зеленского составит коалицию, рассказал советник

Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, партии «Слуга народа» не важны «имена политиков».

Он также добавил, что пока неизвестно, кто войдет в новую Верховную раду.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов признать решение КС по роспуску Рады.