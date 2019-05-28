Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться. Об этом сообщает «Sputnik Литва».
По его словам, он не обещает, что «отношение к России изменится».
Он также добавил, что Литва не хочет «предавать» своих украинских партнеров.
Науседа подчеркнул, что Вильнюс намерен наладить отношения с Минском.
Ранее Науседа заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики Литвы.